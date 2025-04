Em entrevista à revista GQ, Paul Pogba, internacional francês que se prepara para regressar ao futebol depois de ter cumprido um castigo de 18 meses por ter testado positivo a metabólitos de testosterona, num controlo antidoping realizado em agosto de 2023, confessou que sofreu uma depressão na segunda passagem pelo Manchester United, numa altura em que José Mourinho era o treinador dos Red Devils.

Recuando à temporada 2017/2018, Pogba recorda que «era um jogador com um papel importante» numa equipa que vinha de conquistar a Liga Europa e a Taça da Liga inglesa. «De repente, vi-me no banco. Não entendia, não havia comunicação. Não estava feliz, e quando um jogador de futebol não está feliz não consegue jogar bem. Entrei em depressão sem o perceber, porque ninguém nos ensina o que é a depressão. Até que comecei a ter buracos no couro cabeludo. Não entendia o que era, disseram-me que era stress», explicou.

Ao longo da entrevista, o médio recordou outros episódios traumáticos por que passou, com enfoque nas tentativas de extorsão de que foi alvo por pessoas que conhecia bem, entre elas o próprio irmão, Mathias Pogba, que acabou condenado a três anos de prisão na sequência desse episódio. «Guardei tudo para mim e isso estava a consumir-me».

A espiral negativa completou-se com o controlo antidoping positivo, em agosto de 2023, que lhe custou o contrato que tinha com a Juventus. Inicialmente, foi suspenso por quatro anos, mas a pena acabou reduzida para 18 meses, pelo Tribunal Arbitral do Desporto.

«Se tivesse sido suspenso por quatro anos, teria parado de jogar futebol», admitiu Pogba, na entrevista à GQ, na qual garantiu estar desejoso de poder voltar aos relvados. «Todas estas provações deram-me uma determinação extra. Sinto-me como uma criança que quer ser jogador de futebol. Voltei a ser o pequeno Paul Pogba de Roissy-en-Brie, que quer deixar a sua marca», confessou, admitindo ainda ter «envelhecido dez anos» depois de ter «visto como era a vida ‘real’».

E qual será o próximo passo na carreira de Paul Pogba? «Nunca imaginei que estaria livre nesta fase da temporada nem vivi uma transferência como esta. Preciso de algum tempo para ponderar sobre a melhor decisão a tomar», limitou-se a dizer.

Campeão do Mundo pela seleção francesa, em 2018, o médio, hoje com 32 anos, representou apenas dois clubes enquanto sénior, o Manchester United e a Juventus. A suspensão que enfrentou por doping terminou em março deste ano.