Afonso Sousa ofereceu o título de campeão da Polónia ao Lech Poznan com um golo, aos 39 minutos, que decidiu a partida frente ao Piast Gliwice (1-0), na derradeira jornada da Liga local.

Para lá do médio formado no FC Porto, que terminou a temporada com 13 golos e quatro assistências, também o defesa português, Joel Pereira, foi titular no Lech, que volta a vencer a Ekstraklasa três anos depois, aumentando para nove o número de conquistas na prova.

O triunfo frente ao Piast Gliwice foi fundamental para o título do Lech Poznan, uma vez que o Raków, que entrou na última ronda a um ponto de distância, também venceu este sábado, no caso o Widzew Lodz, por 2-1.

Destaque ainda para o Legia Varsóvia, orientado pelo português Gonçalo Feio, que empatou com o Stal Mielec (2-2) e terminou a Liga na quinta posição, numa época em que conquistou a Taça da Polónia e atingiu os quartos de final da Liga Conferência, da qual foi eliminado pelo finalista Chelsea.