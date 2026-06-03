A Seleção Nacional sub-18 iniciou a fase de qualificação para o Europeu sub-19 com um empate frente ao Cazaquestão (1-1), num jogo disputado na cidade grega de Salónica.

Apesar da superioridade exibida ao longo de toda a partida, Portugal só conseguiu desfazer o nulo aos 81 minutos, com um golo do avançado do FC Porto, Eduardo Ferreira.

Porém, a quatro minutos dos 90, o Cazaquistão conseguiu empatar por Nurgali.

Portugal somou o primeiro ponto no Grupo A6 da fase inicial de qualificação para o Europeu do próximo ano.

No sábado, a Seleção Nacional defronta a Grécia, no Estádio Toumba, na segunda jornada da série, que fecha no dia 9 de junho frente à Sérvia.