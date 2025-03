Raphaël Varane, antigo internacional francês, confessou que saiu do Real Madrid, em 2018, porque «já tinha vencido tudo». «Foi um processo longo, não se acorda de manhã e se pensa em ir embora. Foi o apogeu. Tinha acabado de ganhar a quarta Liga dos Campeões, festejámos, mas nada de mais, porque já era normal. Ganhas a Champions e já estás a pensar na seguinte. Logo a seguir ganhei o Mundial. Já tinha vencido tudo», começou por dizer o antigo defesa, numa entrevista com Tchouaméni (Real Madrid) ao canal do Youtube The Bridge.

«Cheguei a uma fase em que tive de repensar a minha carreira porque sentia a necessidade de vibrar outra vez, de sentir coisas diferentes. É indescritível aquilo que vivi e venci no Real Madrid, mas já tinha vivido tudo, queria experimentar algo diferente», explicou.

O francês rumou ao Manchester United, em 2021, com 29 anos. «Inglaterra e, em particular, o Manchester United têm algo de especial. É onde se sente a paixão do futebol verdadeiramente. Agora que acabou, não me arrependo porque foi uma experiência incrível», concluiu.

Varane reformou-se em 2024, aos 31 anos, após se ter lesionado no jogo de estreia pelo Como 1907, de Itália. Ao longo da carreira jogou no Lens, no Real Madrid, no Manchester United e no Como 1907.