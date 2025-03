Numa conversa descontraída, em certos momentos talvez demais, com a lenda do futebol brasileiro Romário, Raphinha foi contundente quanto à forma como a seleção brasileira encara o jogo com a Argentina, da próxima quarta-feira, a contar para a fase de qualificação para o Mundial de futebol.

Defrontar os argentinos, «o maior rival» da “Canarinha” para Romário, mexe com os adeptos dos dois países. Quando o “Baixinho” perguntou «porrada neles?», Raphinha não hesitou: «Porrada neles, sem dúvida! No campo e fora do campo, se tiver de ser».

Romário gostou da resposta e, na parte final da conversa, perguntou a Raphinha se iria marcar em Buenos Aires. «Vou. F***-** eles», atirou o antigo avançado de Vitória e Sporting, entre sorrisos.

De uma assentada, Romário entrevistou Raphinha, Endrick e Rodrygo, nas vésperas do duelo com a já apurada, e campeã mundial em título, Argentina. O Brasil segue na terceira posição da fase de apuramento sul-americana, com 21 pontos, menos sete do que o líder e eterno rival.