Benfica tem a marca mais valiosa do futebol nacional e o FC Porto a mais forte
Estudo demonstra que o Real Madrid reforça o poderio comercial a nível mundial
O Real Madrid continua a ser a marca mais valiosa do mundo do futebol, para a consultora britânica Brand Finance. Os Merengues são avaliados em 1,921 mil milhões de euros, mais 208 milhões do que o Barcelona, que ultrapassou, em 2025, o Manchester City no segundo posto. Entre os portugueses, o Benfica é o clube com maior valor comercial, o FC Porto a marca mais forte e o Sporting ascende ao top 30 mundial.
O Real não só continua na liderança da lista, como consegue acrescentar, de forma significativa, valor à sua marca, que em 2024 se fixava em 1,685 mil milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 14 por cento em relação ao ano passado, cerca de 236 milhões de euros em valores brutos.
No top 10 deste ranking milionário, apenas três clubes viram o seu valor de marca diminuir no último ano, todos eles ingleses. O do Manchester City caiu 173 milhões de euros, para 1,438 mil milhões de euros, enquanto o Manchester United perdeu 152 milhões de euros (1,246 mil milhões de euros) e o Tottenham 70 milhões (798 milhões de euros).
Entre as 10 marcas mais valiosas do futebol, seis competem na Premier League (Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Tottenham), ainda que os dois primeiros lugares sejam ocupados pelos gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona.
O peso comercial destes dois clubes na Liga espanhola é colossal, uma vez que o valor combinado entre as duas marcas equivale a 70 por cento do de todos os clubes que competem na La Liga.
Os restantes emblemas a desafiar a hegemonia inglesa no topo do ranking são os franceses do PSG (5.º/1,361 mil milhões de euros, mais 153 milhões do que há um ano) e os alemães do Bayern Munique (6.º/1,252 mil milhões de euros, mais 16 milhões do que em 2024).
Spanish clubs dominate the latest Brand Finance Football 50 ranking: @realmadrid (EUR1.9 billion) retains the title of most valuable football club brand, @FCBarcelona comes in at second (EUR1.7 billion). They are also the two strongest football club brands.— Brand Finance (@BrandFinance) August 14, 2025
No que toca aos clubes portugueses identificados no relatório da Brand Finance, Benfica, Sporting e FC Porto surgem entre as 30 marcas mais valiosas do futebol atual.
As Águias ocupam a 27.ª posição, com uma avaliação de 189,5 milhões de euros, seguidas de perto pelos Leões, na posição seguinte (184,8 milhões). O emblema sportinguista, recorde-se, não figurava entre os 50 mais valiosos há um ano
No 29.º posto aparece o FC Porto, cuja marca é avaliada em 179,9 milhões de euros. Ainda assim, os Dragões apresentam o melhor índice de força da marca (76,5/100) a nível nacional, seguidos pelo Benfica (74,9/100), de acordo com o relatório.