Antonio Rudiger, jogador do Real Madrid, reagiu publicamente ao episódio que protagonizou nos últimos instantes da final da Taça do Rei, quando atirou um saco com gelo para dentro do terreno de jogo em reação a uma decisão tomada pelo árbitro da partida, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

«O meu comportamento na última noite não tem desculpa. Estou muito arrependido. Fizemos uma boa exibição da segunda parte em diante. Depois de 111 minutos, não me sentia capaz de continuar a ajudar a minha equipa e antes do apito final cometi um erro. Peço desculpa, novamente, ao árbitro e a todos os que desapontei na última noite», escreveu o internacional alemão, nas redes sociais.

Rudiger, que teve de ser acalmado pelos companheiros de equipa, acabou expulso por Ricardo de Burgos Bengoetxea, mas não foi o único. De acordo com o relatório do árbitro, Lucas Vazquez também viu o cartão vermelho por protestos, tal como Jude Bellingham, que terá adotado uma «atitude agressiva» quando se dirigiu à equipa de arbitragem, após o apito final.

O Real Madrid, que ainda antes do encontro tinha deixado vários reparos à equipa de arbitragem, perdeu a final da Taça do Rei para o Barcelona, no prolongamento (3-2).