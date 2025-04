Tal como aconteceu na véspera com o PSG diante do Dunkerque, o Stade Reims, que compete na Ligue 1, passou por dificuldades para afastar um rival de um escalão inferior do futebol gaulês, no caso o Cannes (2-1) da quarta divisão, para se apurar para a final da Taça de França.

A fechar o quarto de hora inicial, o jovem Hafiz Ibrahim, de 19 anos, estreou-se a marcar pelo Stade Reims, colocando a sua equipa em vantagem na eliminatória, que perdurou até ao intervalo.

No arranque do segundo tempo, o internacional senegalês Cheikh N’Doye, de 39 anos, repôs a igualdade, assistido por Cedric Gonçalves, mas o Cannes acabaria por sofrer o 2-1 pouco depois, apontado pelo recém-entrado Teddy Teuma, a passe de Hafiz Ibrahim.

Na final da Taça de França, o Stade Reims, que venceu a prova por duas vezes na década de 1950, terá como adversário o PSG, que defende um troféu conquistado na época passada. O jogo está agendado para o dia 24 de maio.