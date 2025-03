Um empate frente ao Uzbequistão (2-2), com o ex-Rio Ave e FC Porto, Mehdi Taremi, em plano de evidência, bastou ao Irão para carimbar o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo de futebol de 2026.

A seleção iraniana esteve por duas vezes em desvantagem no marcador, mas contou com o bis de Taremi, que atualmente representa o Inter de Milão, para as anular.

O empate frente ao segundo classificado do Grupo A da fase de qualificação asiática, Uzbequistão, deixa o líder, Irão, com 20 pontos, registo que, a duas jornadas do fim, lhe garante um dos dois primeiros lugares da série, que valem uma vaga na fase final do Mundial.

Os iranianos vão disputar o torneio pela sétima vez, a quarta de forma consecutiva. A prova realiza-se no próximo ano, numa organização conjunta entre Estados Unidos da América, México e Canadá.