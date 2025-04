Adversário do FC Porto no Grupo A do Mundial de Clubes, o Palmeiras promete ir à luta na tentativa de chegar longe no torneio, que decorrerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos da América. «É verdade que teremos 10 por cento de hipótese de poder ganhar este Mundial, talvez? Pois bem, vamos lutar por esses 10 por cento, começando por passar a fase de grupos», atirou o treinador do Verdão, Abel Ferreira, ao site da FIFA.

«Há duas coisas que temos de fazer: a primeira é competir, a outra é desfrutar de uma oportunidade que, por mérito próprio, conquistámos», acrescentou o técnico português, que falou ainda da reestruturação que o plantel sofreu, no último defeso.

«Este ano, mexemos um pouquinho mais do que nos anos anteriores. No início (da temporada), toda a gente estava um bocadinho preocupada, mas sabíamos o que estávamos a fazer. Sempre disse que sabemos onde é que estamos e onde é que queremos chegar», completou Abel Ferreira.

O Palmeiras será o primeiro adversário do FC Porto no Mundial de Clubes, no dia 15 de junho, em New Jersey. No calendário dos portistas seguem-se os norte-americanos do Inter Miami (19 de junho) e os egípcios do Al Ahly (24 de junho).

De recordar que o Benfica também marca presença no torneio, integrando o Grupo C juntamente com os alemães do Bayern Munique, os neozelandeses do Auckland City e os argentinos do Boca Juniors.