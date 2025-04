O suíço Claudius Schäfer, líder da European Leagues, cargo em que sucede a Pedro Proença, tomou posse como membro do Comité Executivo da UEFA, objetivo que o agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não conseguiu alcançar, esta quinta-feira, na Sérvia, durante o 49.º congresso do organismo que tutela o futebol europeu.

«Durante os próximos anos, a European Leagues irá trabalhar de perto com a UEFA para aumentar a cooperação no futebol europeu, garantindo a proteção da estrutura em pirâmide do modelo desportivo europeu, ao mesmo tempo que garantimos a sustentabilidade do nosso desporto. Juntos, teremos a grande responsabilidade de preservar um equilíbrio sustentável entre competições nacionais e internacionais de clubes, mas também entre clubes e seleções, defendendo o interesse de todas as ligas, federações, jogadores, clubes e adeptos em toda a Europa», referiu Claudius Schäfer.

Pedro Proença deixou a presidência da European Leagues, para a qual foi indicado em novembro de 2023, na sequência da eleição como presidente da FPF, que o levou a abandonar a liderança da Liga Portugal.

Esta quinta-feira, depois da polémica protagonizada com o antigo presidente da FPF, Fernando Gomes, de quem não recebeu apoio, Proença acabaria por falhar a eleição para o Comité Executivo da UEFA, tendo mesmo sido o candidato menos votado, com sete votos.