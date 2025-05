Más notícias para o Tottenham, que perde o influente médio James Maddison, lesionado num joelho, para a reta final da época, na qual continua a lutar pela conquista da Liga Europa.

A informação foi confirmada pelo treinador dos Spurs, Ange Postecoglou, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao terreno do Bodo/Glimt, para a segunda mão das meias-finais daquela competição europeia.

«Infelizmente, o "Madders" lesionou-se no joelho, na semana passada. A lesão vai fazê-lo falhar o resto da época, o que é dececionante. Lidar com coisas como esta tem sido uma constante para nós esta época», lamentou o treinador australiano.

Melhor marcador dos londrinos na Liga inglesa, com nove golos, Maddison lesionou-se no jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, depois de ter contribuído com um golo para o triunfo do Tottenham por 3-1.

Os ingleses reencontram o Bodo/Glimt, agora na Noruega, para a decisão da eliminatória. O jogo arranca às 20:00 (hora portuguesa) desta quinta-feira e pode ser acompanhado através do Maisfutebol.