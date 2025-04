Alegadamente a apenas uma titularidade no Liverpool para permitir ao Benfica encaixar cinco milhões de euros, Darwin Núñez não é primeira escolha para Arne Slot há quase dois meses. O treinador dos ingleses garante, no entanto, desconhecer a referida cláusula e que as suas decisões não são baseadas em critérios financeiros.

Quando contratou o internacional uruguaio ao Benfica, em 2022, o Liverpool pagou à cabeça 75 milhões de euros, valor que poderia atingir os 100 milhões de euros caso fossem atingidas determinadas metas estipuladas no acordo.

De lá para cá, o clube português já encaixou mais 10 milhões em objetivos e estará à porta de garantir outros cinco milhões de euros. Para isso acontecer, bastaria que Darwin fosse titular numa das últimas cinco jornadas da Premier League, que o Liverpool pode conquistar já no próximo fim de semana.

Só que, aparentemente, o internacional uruguaio não será uma prioridade para Arne Slot, que já criticou publicamente a atitude competitiva do avançado. Isso poderá levar uma gestão criteriosa da sua utilização até ao final da temporada, para evitar um custo suplementar por um jogador que pode deixar Anfield Road no próximo verão.

Ainda assim, Arne Slot garantiu que as suas decisões não são baseadas em questões financeiras. «Essa cláusula é uma novidade para mim. A última coisas que esperaria do Richard Hughes (diretor desportivo do Liverpool) seria dizer-me que se colocar o Núñez a jogar isso traria custos para o clube. Ele nunca faria isso, nem interfere com as minhas escolhas», garantiu o técnico neerlandês, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tottenham, agendado para este domingo (16:30), que pode valer o título de campeão inglês aos Reds.

A última vez que Darwin Núñez foi titular na Premier League aconteceu a 8 de março, na vitória do Liverpool frente ao Southampton (3-1), para a qual o internacional uruguaio contribuiu com um golo. Seguiram-se participações esporádicas em jogos da Liga inglesa e da Liga dos Campeões, da qual o clube inglês foi eliminado pelo PSG.