O Besiktas perdeu, este domingo, com o Caykur Rizespor (2-1), na Vodafone Arena, em Istambul. O português João Mário saltou do banco para marcar um golo, mas não foi capaz de impedir o desaire do emblema de Istambul.

Com Rafa Silva e Gedson Fernandes como titulares, o Besiktas disputou o seu último jogo em casa para a Liga turca, esta temporada. Com as balizas a zeros na primeira parte, os golos estavam reservados para o segundo tempo.

João Mário entrou ao minuto 55, para o lugar de Ciro Immobile, e viu a equipa a começar a perder, quando Samet Akaydin marcou para o Caykur Rizespor (61m). O internacional português, acabado de entrar, restabeleceu o empate na partida, aos 64 minutos.

O Caykur Rizespor «congelou» a Vodafone Arena quando o Ali Sowe marcou o golo da vitória, já nos minutos finais (90+1m), selando a derrota do Besiktas por 2-1.