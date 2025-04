A agressão de José Mourinho ao treinador do Galatasaray, Okan Buruk, após o dérbi que ditou o afastamento do Fenerbahçe da Taça da Turquia, pode valer um castigo de até dez jogos ao treinador português, dependendo da interpretação que o Conselho de Disciplina da federação turca tiver sobre o episódio.

O vice-presidente do Galatasaray, Metin Ozturk, acredita até que «a Direção do Fenerbahçe vai impor o castigo apropriado» a Mourinho «antes de a federação o fazer».

«O nosso treinador e o Mourinho cumprimentaram os árbitros. Depois, enquanto o Okan (Buruk) continuou a andar, o Mourinho ofendeu-o verbalmente. Depois atacou-o fisicamente. Onde é que já se viu isto? O que é que ele pensa da Turquia?», contextualizou o dirigente.

Okan Buruk, treinador do Galatasaray, que caiu no relvado na sequência da ação de José Mourinho, também comentou o episódio. «Fiquei com um pequeno arranhão. Não foi uma coisa elegante, mas não vou exagerar», referiu.

O episódio, rocambolesco, ocorrido após o encontro dos quartos de final da Taça da Turquia é apenas um de vários que envolvem elementos dos dois rivais de Istambul, esta temporada.