Pela quarta vez na sua história, o Estugarda conquistou a Taça da Alemanha, prova que lhe fugia há 28 anos. Na final, venceu um bravo Arminia Bielefeld, que compete na III Divisão, por 4-2.

O conto de fadas do Arminia na Taça teve um duro choque com a realidade no último capítulo, que ficou praticamente fechado antes de se concluir primeira meia hora da partida.

Em apenas 28 minutos, Nick Woltmade, Enzo Millot e Deniz Undav colocaram a nu as fragilidades defensivas do adversário, deixando o Estugarda em excelente posição para conquistar o troféu.

Se dúvidas ainda subsistissem, o bis de Enzo Millot, a meio da segunda parte, sentenciou a questão sobre o vencedor da final, pese embora a boa reação do Arminia Bielefeld, que conseguiu reduzir a diferença no marcador por Julian Kania e com um autogolo de Josha Vagnoman, já dentro dos últimos dez minutos do tempo regulamentar.

O Estugarda sucede ao Bayer Levekusen como vencedor da Taça da Alemanha, que lhe fugia desde 1997.

Quanto ao Arminia, campeão da III Divisão germânica, fecha de forma honrosa uma participação histórica, num trajeto em que deixou pelo caminho os primodivisionários Union Berlim, Friburgo, Werder Bremen e Bayer Leverkusen.