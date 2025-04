O Al Nassr perdeu diante do Al Qadisiya (2-1), na 28.ª jornada da Liga saudita, e falhou a aproximação ao líder, Al Ittihad, derrotado na véspera pelo Al Fateh (2-0). Por outro lado, viu o adversário desta sexta-feira e o Al Ahli, que goleou o Al Fayah (5-0), ficarem a apenas dois pontos de distância do terceiro lugar.

Aos 35 minutos, um ataque rápido do Al Qadisiya terminou no 1-0, apontado por Turki Al Ammar, na sequência de uma defesa incompleta de Bento.

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, que antes do apito inicial recebeu o prémio referente ao melhor golo da última jornada, e Otávio foram titulares no Al Nassr, e saiu do pé direito do antigo médio do FC Porto o passe para Sadio Mané restabelecer a igualdade, a seis minutos dos 90.

Só que o Al Qadisiya ainda teve tempo para tornar a passar para a frente do marcador, pelo internacional gabonês Aubameyang, a castigar uma saída temerária da baliza de Bento, que viveu uma noite difícil em Dammam.

Ao cabo de 28 jornadas, o Al Nassr segue no terceiro lugar, com 57 pontos, mais dois do que o Al Qadisiya. No comando continua o Al Ittihad, de Danilo Pereira, com 65 pontos.