Agressões entre jogadores do Deportivo Madryn e do Deportivo Morón conduziram a uma intervenção musculada das forças policiais, que utilizaram até gás pimenta para dispersar os atletas. A segunda mão da meia-final da fase de subida da II Divisão argentina terminou com uma autêntica batalha campal, em Puerto Madryn.

As imagens mostram um cenário de rebelião total no relvado do Estádio Abel Sastre, com os atletas das duas equipas a envolverem-se em agressões contundentes, que a polícia conseguiu conter com visível dificuldade.

O jogo foi ganho pelo Deportivo Madryn por 1-0, graças ao golo de Santiago Postel (13m), um resultado que lhe permitiu anular a vantagem de um golo que o Deportivo Morón trazia da primeira mão (1-0). O Deportivo Madryn acabou por se apurar por ter vencido o Grupo A na primeira fase do campeonato.

Na final do play-off de promoção à I Divisão argentina, o Deportivo Madryn terá como adversário o Estudiantes Rio Cuarto.