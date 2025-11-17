VÍDEO: Bebé (lembra-se?) conhece o seu maior fã
Jovem Marco cumpre o sonho de conhecer o internacional cabo-verdiano num jogo da 3.ª Divisão espanhola
Jovem Marco cumpre o sonho de conhecer o internacional cabo-verdiano num jogo da 3.ª Divisão espanhola
Bebé, antigo jogador de Vitória, Manchester United e Benfica, entre muitos outros, terá conhecido o seu maior fã no último sábado, na visita do Ibiza, o seu atual clube, ao terreno do Atlético Sanluqueño (0-0), na Andaluzia, num jogo referente ao terceiro escalão do futebol espanhol.
O pequeno Marco surgiu no estádio El Palmar munido de cromos com o rosto de Bebé e vestido com uma camisola do Rayo Vallecano com o nome do internacional cabo-verdiano, de 35 anos, por quem esperou ansiosamente junto ao túnel de acesso aos balneários.
Bebé não escondeu a surpresa quando, enquanto se encaminhava para o relvado, o jovem lhe pediu um autógrafo, prometendo-o para depois do encontro.
Após o apito final, Marco “invadiu” o relvado para pedir a Bebé que assinasse os cromos que trazia consigo. Mais tarde, recebeu uma recordação das mãos do avançado do Ibiza, que lhe autografou ainda a camisola do Rayo Vallecano que trazia vestida.
Na publicação nas redes sociais em que partilha a história, o Ibiza define Bebé como «um jogador de culto». Não há como o negar.