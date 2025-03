Ao vencer em Luanda, por 2-1, a seleção de Cabo Verde segurou-se na liderança do Grupo D da fase de qualificação africana para o Mundial de 2026. Por outro lado, Angola complicou a sua situação na corrida pela fase final.

A figura do duelo entre os dois países lusófonos foi Dailon Livramento, que saiu do banco para bisar pelos Tubarões Azuis, a passe de Jovane Cabral (Estrela da Amadora) e Wagner Pina (Estoril).

Pelo meio, o ex-Sporting e Rio Ave, Gelson Dala, reduziu pelos Palancas Negras.

Cabo Verde comanda o Grupo D da fase de qualificação africana, com 13 pontos, enquanto Angola segue na quarta posição, com sete. Apenas o primeiro classificado de cada grupo se apura diretamente para a fase final do Mundial.

Os quatro melhores segundos classificados da fase de apuramento africana seguem para um play-off, cujo vencedor irá disputar uma vaga intercontinental com países das confederações asiática, norte-americana, sul-americana e da Oceânia, que será representada pela Nova Caledónia, que foi derrotada pela Nova Zelândia na final da qualificação local.