O Chelsea colocou o carimbo que faltava no trajeto quase imaculado até à final da Liga Conferência com mais um triunfo, agora na receção ao Djurgardens, por 1-0.

Depois de terem vencido por 4-1 na Suécia, os londrinos ampliaram essa margem com um golo de Dewsbury-Hall, perto do intervalo.

Com a eliminatória mais do que resolvida, os Blues limitaram-se a gerir esforços na segunda parte, com o internacional português Pedro Neto a acompanhar tudo a partir do banco.

Quatro anos depois, o Chelsea volta a uma final europeia. Em 2021, sagrou-se campeão europeu no Estádio do Dragão, após ter derrotado o Manchester City por 1-0.

Agora, o contexto será bem diferente para os londrinos, sendo que o jogo decisivo da edição 2024/2025 da Liga Conferência está agendado para o dia 29 de maio, em Wroclaw, na Polónia.