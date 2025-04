O Al Ahli, de Paulo Sousa, perdeu a final da Taça da Liga dos Emirados Árabes Unidos para o Al Jazira (2-1), num jogo marcado pelo golo que desbloqueou o marcador, apontado por Abdalla Ramadan, com um remate de muito longe. No início da jogada, sobram dúvidas sobre uma possível falta cometida por Elneny sobre Azmoun, mas este é um golo que merece ser visto.

No início do segundo tempo, o Al Ahli ainda conseguiu empatar, por Sardar Azmoun, mas o congolês Neeskens Kebano recolocou o Al Jazira na frente, na resposta, com uma bela finalização no interior da área adversária.

O Al Jazira voltou a levantar a Taça da Liga dos Emirados Árabes Unidos, 15 anos depois. Ainda assim, o Al Ahli continua a ser a equipa mais bem-sucedida na competição, com cinco títulos.