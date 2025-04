Ao golear na casa do aflito Heidenheim (0-4), o Bayern Munique deu mais um passo para recuperar o cetro da Bundesliga, somando por agora mais nove pontos do que o campeão em título, Bayer Leverkusen, que este domingo visita o terreno do St. Pauli.

Ao intervalo, os bávaros já venciam por três golos de diferença, marcaram Harry Kane, que ainda desperdiçou um golo de baliza aberta, Konrad Laimer, após uma bela jogada coletiva do Bayern, e Kingsley Coman. Na segunda parte, Raphael Guerreiro assistiu Joshua Kimmich para o 0-4. O lateral esquerdo internacional português cedeu o seu lugar a João Palhinha, ao minuto 85.

Com Tiago Tomás na última meia hora, o Wolfsburgo viu o Mainz virar uma vantagem inicial ainda na primeira parte, mas garantiu um ponto com um golo tardio de Denis Vavro (2-2).

Já o Werder Bremen, sem André Silva, bateu o Bochum por 1-0, graças a um tento de Mitchell Weiser perto do minuto 90.

Mais animado foi o duelo que terminou com o triunfo do Friburgo frente ao Hoffenheim, por 3-2. Lucas Holer foi o herói dos locais, ao bisar, enquanto Vincenzo Grifo contribuiu com duas assistências para a vitória.

Em Leipzig, o inevitável Benjamin Sesko evitou a derrota dos Touros com um golo de penálti, ao minuto 74, em resposta ao tento inaugural de Shuto Machino que adiantou o Kiel no marcador em cima do intervalo. A partida terminou empatada a uma bola.

Ainda este sábado, Union Berlin e Estugarda defrontam-se para a 30.ª jornada da Liga alemã, a partir das 17:30.