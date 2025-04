O português José Mourinho, que orienta o Fenerbahçe, apertou o nariz ao treinador do Galatasaray, Okan Buruk, no final do dérbi que ditou o afastamento do Fener nos quartos de final da Taça da Turquia.

Os ânimos aqueceram após o apito final, com elementos das duas equipas a trocarem-se de razões até que Mourinho se aproximou de Buruk e apertou-lhe o nariz.

O treinador turco caiu no relvado e viu o seu guarda-redes, Fernando Muslera, sair em sua defesa enquanto pedia aos elementos do Fenerbahçe para se afastarem.

O Galatasaray venceu o dérbi por 2-1, com um bis de Osimhen, e apurou-se para as meias-finais da Taça da Turquia, onde vai defrontar o Konyaspor.