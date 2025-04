A poucas horas do encontro entre o Bodo/Glimt e a Lazio, para os quartos de final da Liga Europa, a cidade de Bodo, situada acima do Círculo Polar Ártico, está pintada de branco, consequência de um forte nevão que se abateu sobre a localidade.

O encontro entre noruegueses e italianos tem início agendado para as 17:45 (hora portuguesa) desta quinta-feira, estando prevista uma melhoria das condições climatéricas a partir do início da tarde.

De qualquer modo, a UEFA adianta que o estádio do Bodo/Glimt está equipado com dois limpa-neves, que poderão ser utilizados para a limpeza do terreno de jogo caso haja essa necessidade.