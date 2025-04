Um golaço de Pedro Neto, ao minuto 90+3, permitiu ao Chelsea completar a reviravolta em Craven Cottage e vencer o dérbi londrino com o Fulham, de Marco Silva, por 1-2. Os Blues, que não ganhavam fora de portas para o campeonato há sete jogos, sobem ao precioso quinto posto da Premier League, que vale uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Depois de um primeiro aviso, pelo golo anulado por fora de jogo ao brasileiro Andreas Pereira, o Fulham adiantou-se no marcador aos 20 minutos, no primeiro remate que fez à baliza de Robert Sanchez, por Alex Iwobi, depois de Reece James ter dormido na forma no início da jogada, acabando desarmado por Ryan Sessegnon.

Pouco inspirado, o Chelsea teve dificuldades em desmontar a boa organização defensiva do Fulham, até que o jovem Tyrique George, de 19 anos, lançado por Enzo Maresca pouco antes, repôs a igualdade aos 83 minutos com um remate bem colocado, na sequência de um lance algo confuso do ataque dos Blues.

A improvável reviravolta ficou completa no tempo de compensação, quando o ex-Benfica, Enzo Fernández, assistiu Pedro Neto para um grande golo, com um remate à meia volta, indefensável para o guarda-redes do Fulham, Leno.

O difícil triunfo em Craven Cottage permite ao Chelsea igualar os 57 pontos de Aston Villa e Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, na quinta posição da Premier League, a última que garante o acesso à Liga dos Campeões na próxima época. Já o Fulham é nono classificado, com 48 pontos.