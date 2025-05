Os rumores em torno da possibilidade de Cristiano Ronaldo poder vir a disputar o próximo Mundial de Clubes adensam-se, e até o presidente da FIFA os alimentam. Em conversa com o youtuber IShowSpeed, Gianni Infantino abordou a possibilidade, deixando no ar um enigmático «quem sabe?».

Enquanto comentava as potencialidades do torneio, que se vai jogar nos Estados Unidos da América entre os dias 15 de junho e 13 de julho, Infantino lembrou o anfitrião do canal de Youtube que «Messi vai estar no jogo de abertura, pelo Inter Miami», para atirar de seguida.

«(Cristiano) Ronaldo pode jogar por uma das equipas também. Há conversas com alguns clubes. Se algum clube estiver a ver e interessado em contratar Ronaldo para o Mundial… Quem sabe?», atirou o líder da FIFA.

Nos últimos tempos, Ronaldo, que está em fim de contrato com o Al Nassr, foi apontado a alguns clubes que vão disputar o próximo Mundial de Clubes, como os brasileiros do Botafogo, os rivais sauditas do Al Hilal ou até os marroquinos do Wydad Athletic Club, entre outros.

Confira as declarações de Gianni Infantino (a partir do minuto 25):