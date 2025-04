Que loucura em Barcelona, onde o Celta de Vigo, embalado pela exibição de uma vida assinada por Borja Iglesias, deixou o Barça em sérias dificuldades, valendo-lhe Raphinha e Dani Olmo para recuperar de uma desvantagem de dois golos na última meia hora e vencer por 4-3, resultado que ficou selado com um golo do internacional brasileiro, de penálti, no tempo de compensação.

Tudo parecia correr de feição aos catalães quando Ferrán Torres arrancou, decidido, para o 1-0, logo ao minuto 12. Só que, a partir daí, os Culés acumularam um conjunto de erros primários que foram aproveitados por Borja Iglesias para completar um hat-trick.

Primeiro, o avançado do Celta aproveitou uma má saída de Szczesny para empurrar para o empate (15m). Na segunda parte, bisou na sequência de um mau passe de Frenkie De Jong (52m) e, de seguida, ampliou a vantagem forasteira depois de ter partido isolado desde o seu meio-campo, finalizando com classe na cara de Szczesny (62m).

Encostado às cordas, o Barcelona lançou a artilharia pesada que tinha no banco, com as entradas de Dani Olmo e Lamine Yamal a terem efeitos imediatos no resultado. Olmo fez o 3-2 a passe de Raphinha, que repôs a igualdade assistido por Yamal.

Apesar de ter conseguido anular a desvantagem no marcador, o Barça continuou a cometer erros de palmatória a defender. Tal como havia acontecido com Iglesias no lance que originou o 1-3, também Pablo Durán se isolou desde uma zona longínqua da baliza dos catalães, mas desta feita permitiu a recuperação de Iñigo Martínez, que desarmou o avançado do Celta na "hora H".

Pouco depois, nova contrariedade para o Barcelona, que viu Robert Lewandowski deixar o relvado agarrado à coxa, fazendo soar os alarmes nos catalães, que ainda correm pelo título de campeão espanhol e europeu.

Ao minuto 90, o Celta de Vigo ficou perto do 3-4, mas o cabeceamento de Óscar Mingueza, à boca da baliza, saiu ao lado.

Na compensação, Yoel Lago cometeu penálti sobre Dani Olmo, lance descoberto pelo VAR, que Raphinha converteu no 4-3, levando os adeptos catalães à loucura.

O triunfo deixa o Barça com 73 pontos no topo da Liga espanhola, mais sete do que o Real Madrid, que só no domingo disputa o seu jogo referente à 32.ª jornada, frente ao Athletic Bilbao (20:00). Já o Celta mantém-se no sétimo posto, com 43 pontos.