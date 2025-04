O domínio da Arábia Saudita na atual edição Liga dos Campeões asiática de futebol expressa-se no número de equipas daquele país apuradas para as meias-finais, três, com o Al Nassr, de Ronaldo e Otávio, e o Al Ahli a juntarem-se ao Al Hilal, de Jorge Jesus, João Cancelo e Rúben Neves, que se tinha apurado na véspera com uma goleada expressiva ao Gwangju.

Em Jeddah, na Arábia Saudita, o Al Nassr resolveu a questão até ao intervalo, com John Durán, Sadio Mané, assistido por Otávio, e Cristiano Ronaldo, que chegou ao golo 934 da carreira, a darem expressão ao domínio da equipa de Riade.

No início da segunda parte, Durán bisou e consolidou a vantagem do Al Nassr, que Watanabe, que acabaria expulso aos 73 minutos, encurtou pouco depois, com um remate colocado.

Antes, o Al Ahli precisou de apenas meia hora para superar o Buriram, da Tailândia, por 3-0. O ex-FC Porto, Galeno, marcou o segundo golo dos sauditas, mas a figura do jogo acabaria por ser Roberto Firmino, que assistiu Mahrez para o 1-0 e fechou o marcador ao minuto 30, a passe do ex-Sporting, Demiral.

Nas meias-finais da Liga dos Campeões asiática, o Al Ahli vai defrontar o Al Hilal, enquanto o Al Nassr terá pela frente o vencedor da eliminatória que opõe os japoneses do Kawasaki Frontale aos qataris do Al Sadd, que se defrontam este domingo (17:30).