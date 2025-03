Com os portugueses João Silva e Sérgio Oliveira no onze inicial, o Sport Recife, orientado por Pepa, venceu na casa do Retrô (2-3) e ganhou vantagem na final do Campeonato Pernambucano. O segundo jogo está agendado para o dia 27 de março, em Recife.

Ao intervalo, o Sport, que este ano está de volta à Série A, vencia por 0-2, vantagem construída com um autogolo e um penálti convertido por Lucas Lima.

Só que, na segunda parte, o Retrô, que compete na Série C, o terceiro escalão do futebol brasileiro, conseguiu repor a igualdade com dois bons golos, apontados por Fernandinho e Radsley.

A quatro minutos dos 90, Pablo carimbou o triunfo do Leão da Ilha, que garante uma importante vantagem para a decisão do estadual, daqui a uma semana.