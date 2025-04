A invasão do terreno de jogo por parte de um grupo de adeptos afetos ao Colo Colo levou à antecipação do final do encontro com o Fortaleza, para a Libertadores, ao minuto 74. Dos tumultos resultaram vários feridos e a morte de duas pessoas, atropeladas por uma viatura policial no exterior do Estádio Monumental David Arellano, no Chile, de acordo com a estação ESPN.

Após terem quebrado uma barreira de vidro, adeptos do Colo Colo irromperam pelo relvado, obrigando à recolha apressada de jogadores e da equipa de arbitragem aos balneários. Entre eles, os ex-Benfica, David Luiz e Deyverson, pela formação brasileira, ou os ídolos locais Arturo Vidal e Mauricio Isla.

O caos instalou-se, dentro e fora do estádio. Foi relatada a invasão de um ginásio destinado aos atletas das camadas jovens do Colo Colo, bem como o furto de equipamentos do clube.

Nas imediações Estádio Monumental David Arellano, duas pessoas faleceram, atropeladas por um veículo da polícia, noticiou a ESPN.

A irmã de uma das vítimas garante que a família vai agir judicialmente. «Vamos até às últimas consequências, isto não pode ficar assim. É toda uma família que está desolada, a minha mãe está destruída. Não sei como vamos superar isto», disse Bárbara Perez, em declarações à imprensa chilena.

A atuação da polícia para reprimir os atos de violência ocorridos durante e depois do Colo Colo-Fortaleza será alvo de uma investigação por parte do Ministério Público do Chile. Por outro lado, a chefe de segurança de estádios do Chile, Pamela Venegas, pediu demissão do cargo.

Aquando da suspensão, a partida entre o Colo Colo e o Fortaleza, a contar para o Grupo E da Libertadores, estava empatada a zero. Cabe agora à confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL) decidir se o encontro será retomado.