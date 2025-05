Eleito o melhor treinador da Premier League em abril, Vítor Pereira partilhou os louros com todos aqueles que contribuíram para o sucesso do Wolverhampton no mês passado, «dos jogadores aos adeptos e à cidade».

A entrega do prémio foi registada pela televisão do clube, à qual o treinador português salientou que «este é um trabalho de muita gente, de pessoas que ficam na sombra».

«Sinto-me parte desta família. Este é um prémio para todos, consequência do vosso trabalho, não meu. Muito obrigado», acrescentou Vítor Pereira, dirigindo-se ao plantel.

Em abril, o português levou a melhor sobre Arne Slot (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City), Unai Emery (Aston Villa) e Eddie Howe (Newcastle) na eleição do treinador do mês da Liga inglesa.