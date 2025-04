Com uma reviravolta em Estugarda (1-2), o Barcelona carimbou o acesso às meias-finais da UEFA Youth League, a Liga dos Campeões do escalão sub-19, onde vai defrontar o AZ Alkmaar, que afastou o Manchester City (1-0) com um golo no tempo de compensação.

Os alemães, que nos oitavos de final afastaram o Sporting, adiantaram-se no marcador aos 29 minutos, por Matheos Tsigkas, mas viram os catalães empatar perto do intervalo, por Arnau Pradas, e completar a reviravolta no arranque da segunda parte, por Jan Virgili.

O próximo adversário dos Culés é o AZ Alkmaar, que prosseguiu a campanha incrível na UEFA Youth League ao afastar o Manchester City com um golo apontado por Deacon van der Klaauw, que foi lançado no jogo ao minuto 78 e decidiu a eliminatória aos 90+4. Antes, os ingleses desperdiçaram um penálti, por Divine Mukasa (53m).

Na fase a eliminar da UEFA Youth League, o AZ Alkmaar já afastou Benfica, Real Madrid e, agora, Manchester City, seguindo-se o Barcelona no caminho dos neerlandeses.

Na restante meia-final defrontam-se o Trabzonspor e o Red Bull Salzburgo, vencedor da prova em 2017 e finalista derrotado, pelo Benfica, em 2022.

Nos quartos de final, os turcos derrotaram o Inter de Milão (1-0) com mais de 40 mil adeptos nas bancadas, um novo recorde de assistência num jogo da UEFA Youth League, e os austríacos venceram o Olympiakos (1-0).