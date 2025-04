Quem, por estes dias, viajar de metro na cidade russa de São Petersburgo pode dar de caras com André Villas-Boas, Hulk ou Danny, alguns dos rostos de uma campanha desenhada pelas autoridades locais, o Zenit e o seu principal patrocinador, a Gazprom, com várias carruagens a serem decoradas com fotos de lendas e dados históricos sobre o clube.

Sem surpresa, o azul é a cor predominante em cada um dos vagões personalizados, sendo que os rostos do atual presidente do FC Porto, André Villas-Boas, que orientou o Zenit entre 2013 e 2016, e de Hulk, que trocou os dragões pelos russos em 2012, surgem em grande destaque na parte exterior de um deles.

Também Danny, que em 2008 se mudou do Dínamo Moscovo para o Zenit por 30 milhões de euros, é recordado no interior de uma das carruagens, ele que representou o clube da Rússia ocidental durante nove temporadas consecutivas.

A iniciativa insere-se nas celebrações do centenário do Zenit, fundando em 25 de maio de 1925. Dez vezes campeão da Rússia, o clube conta com dois troféus continentais no currículo, a Liga Europa e a Supertaça europeia, ambos em 2008. Nesta última, Danny marcou um dos golos no triunfo sofre o Manchester United, por 2-1.