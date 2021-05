Fabio Paratici, diretor de futebol da Juventus, está de saída do clube.

O contrato atual expira a 30 de junho de 2021 e não será renovado.

«Foram anos maravilhosos de crescimento profissional e emoções fortes. A Juventus deu-me a oportunidade de realizar o meu trabalho com plena liberdade e sem interferências, com respeito pelo meu papel. Por isso, gostaria de agradecer a todo o clube, à minha equipa, aos funcionários, colegas de trabalho, jogadores, treinadores, acionistas e, em particular, ao Presidente, Andrea Agnelli. Fecha-se um capítulo importante da minha carreira, estou à espera de novos desafios», disse Fabio Paratici, citado pelo site oficial do clube de Turim.