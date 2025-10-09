Atenção, FC Porto: Kiwior utilizado no triunfo da Polónia em jogo particular
Inglaterra vence País de Gales por 3-0, com golos de Rogers, Watkins e Bukayo Saka
A Polónia recebeu e venceu a Nova Zelândia, por 1-0, num encontro particular.
Kiwior e Bednarek começaram o jogo no banco de suplentes e apenas o primeiro acabou por ser utilizado durante a segunda parte, minutos antes de Zielinski fazer o gosto ao pé. Após assistência de Wszolek, o médio do Inter respondeu da melhor forma e confirmou o segundo triunfo consecutivo para a formação polaca, depois da vitória sobre a Finlândia, por 3-1, na qualificação para o Mundial 2026.
No outro particular da noite, a Inglaterra levou a melhor sobre o País de Gales, por 3-0, sendo que tudo ficou resolvido dentro dos primeiros 45 minutos de jogo.
Morgan Rogers deu vantagem ao conjunto da casa logo aos três minutos e pouco depois foi a vez de Watkins colocar a bola no fundo da baliza, após assistência de Marc Guéhi, autor também do passe que permitiu a Rogers inaugurar o marcador.
Só que o momento da noite estava reservado para o minuto 20, quando Bukayo Saka tirou um coelho da cartola e num movimento típico acabou por efetuar um remate em arco, completamente fora do alcance do guarda-redes.
Assista aqui ao golaço de Bukayo Saka:
Que golaço de Saka 🥵#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Amigável #Inglaterra #PaísdeGales #insparya pic.twitter.com/Ae4jW2AFIG— sport tv (@sporttvportugal) October 9, 2025
A Polónia mede forças com a Lituânia, este domingo, para a sexta jornada da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, assim como a Inglaterra, que se desloca até à Letónia, no dia 14 de outubro.