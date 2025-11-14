Futebol
Há 47 min
Lusitânia de Lourosa ganha jogo-treino em Arouca
Jovem lusitanista Manel resolveu o encontro ao minuto 61
RAS
Jovem lusitanista Manel resolveu o encontro ao minuto 61
RAS
O Lusitânia de Lourosa, da II Liga, venceu por 2-1 o Arouca, do principal escalão do futebol português, num jogo-treino disputado na manhã desta sexta-feira, no Estádio Municipal de Arouca.
Logo aos três minutos, Fabinho adiantou os lusitanistas no resultado, que viram os arouquenses reporem a igualdade ao minuto 57 pelo central Diogo Monteiro.
Porém, na resposta, o jovem avançado Manel, de 18 anos, devolveu a vantagem ao Lourosa, que a conservou até ao final do encontro.
As duas equipas prosseguem a preparação para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, na qual o Arouca defronta o Fafe (23 de novembro, 14h00), enquanto o Lusitânia de Lourosa mede forças com o Torreense (23 de novembro, 11h00).
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS