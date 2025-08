Jorge Costa, antigo futebolista de FC Porto, Penafiel, Marítimo, Charlton e Standard Liège, faleceu esta terça-feira, aos 53 anos, apurou o Maisfutebol, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida esta manhã, enquanto assistia ao treino do plantel portista.

O dirigente de 53 anos sentiu-se mal durante a manhã, no centro de treinos do clube e teve de ser assistido no local pela equipa médica do clube. Logo de seguida foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Crestuma, que receberam o alerta às 12h47.

Porém, voltou a sofrer uma paragem cardiorrespiratória no hospital e acabou mesmo por perder a vida.

O Maisfutebol apresenta sentidas condolências à família e amigos de Jorge Costa.

[Em atualização]