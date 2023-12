O FC Porto foi até Guimarães derrotar o Vitória por 2-0, em jogo da décima oitava jornada da zona norte do campeonato nacional de juniores A.

João Teixeira, aos 17 minutos, e Alfa Baldé, aos 51 minutos, marcaram os golos do triunfo dos azuis e brancos, que são líderes isolados com 46 pontos, mais 10 do que o Sp. Braga.

Os guerreiros receberam e golearam o Lusitânia de Lourosa por 6-0. O Rio Ave goleou fora de casa o Marítimo por 4-0. Já o Gil Vicente venceu em casa o Boavista por 2-1, enquanto o Paços de Ferreira derrotou fora o Famalicão por 1-0.