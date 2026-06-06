Juvenis: campeão FC Porto empata em Famalicão e trio luta pelo segundo lugar
Benfica, Sp. Braga e Sporting procuram assegurar a vice-liderança da fase de apuramento do campeão
Benfica, Sp. Braga e Sporting procuram assegurar a vice-liderança da fase de apuramento do campeão
O já campeão nacional de juvenis, FC Porto, não foi além de um empate a três bolas no terreno do Famalicão, na penúltima jornada da fase de apuramento de campeão.
Os golos dos azuis e brancos foram apontados por Pedro Vieira (17m), João Tavares (23m) e António Pereira (27). Do lado dos famalicenses, Marco Pereira fez um hat-trick (6m, 21m, 78m).
Nos outros jogos do dia, o Sporting visitou o terreno do Estoril e conquistou os três pontos, numa vitória sem complicações (3-0). Samuel Tavares (3m), Martim Ribeiro (12m) e Diego Farinha (42m) construíram o resultado.
Já o Benfica não foi além de um empate a zero diante do Rio Ave e deixa sonhar os rivais, em relação ao segundo lugar, tal como o Sp. Braga, que desperdiçou uma vantagem de dois golos na primeira parte do jogo com o Alverca (2-2).
Quanto o V. Guimarães recebeu e venceu o Real SC (2-1) e mantém-se na quinta posição.
Tabela classificativa
1.º FC Porto, 42 pontos/17 jogos
2.º Benfica, 31 pontos/17 jogos
3.º Sp. Braga, 30 pontos/17 jogos
4.º Sporting, 29 pontos/17 jogos
5.º Vitória, 26 pontos/17 jogos
6.º Estoril, 23 pontos/17 jogos
7.º Famalicão, 23 pontos/17 jogos
8.º Rio Ave, 17 pontos/17 jogos
9.º Alverca, 11 pontos/17 jogos
10.º Real SC, 5 pontos/17 jogos