O já campeão nacional de juvenis, FC Porto, não foi além de um empate a três bolas no terreno do Famalicão, na penúltima jornada da fase de apuramento de campeão.

Os golos dos azuis e brancos foram apontados por Pedro Vieira (17m), João Tavares (23m) e António Pereira (27). Do lado dos famalicenses, Marco Pereira fez um hat-trick (6m, 21m, 78m).

Nos outros jogos do dia, o Sporting visitou o terreno do Estoril e conquistou os três pontos, numa vitória sem complicações (3-0). Samuel Tavares (3m), Martim Ribeiro (12m) e Diego Farinha (42m) construíram o resultado.

Já o Benfica não foi além de um empate a zero diante do Rio Ave e deixa sonhar os rivais, em relação ao segundo lugar, tal como o Sp. Braga, que desperdiçou uma vantagem de dois golos na primeira parte do jogo com o Alverca (2-2).

Quanto o V. Guimarães recebeu e venceu o Real SC (2-1) e mantém-se na quinta posição.

Tabela classificativa

1.º FC Porto, 42 pontos/17 jogos

2.º Benfica, 31 pontos/17 jogos

3.º Sp. Braga, 30 pontos/17 jogos

4.º Sporting, 29 pontos/17 jogos

5.º Vitória, 26 pontos/17 jogos

6.º Estoril, 23 pontos/17 jogos

7.º Famalicão, 23 pontos/17 jogos

8.º Rio Ave, 17 pontos/17 jogos

9.º Alverca, 11 pontos/17 jogos

10.º Real SC, 5 pontos/17 jogos