O Sporting goleou o Real Massamá (6-0) para a 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juvenis. O Benfica, por sua vez, perdeu na receção ao V. Guimarães (2-0).

Salvador Fortuna (8m), Martim Ribeiro (16m), Mário William (20m), Martim Almeida (56m), Rafael Fial (61m) e Leonardo Damião (63m) marcaram os golos do triunfo.

Com esta vitória (6-0), o Sporting sobe à condição ao segundo lugar – a oito do líder FC Porto, que recebe o Sp. Braga este domingo (11h00). O Real Massamá está na 10.ª e última posição com quatro pontos.

Já o Benfica perdeu na receção ao V. Guimarães (2-0). Igor Cabral e Lucas marcaram para os conquistadores.

Com este triunfo (2-0), o V. Guimarães ultrapassa o Benfica, assumindo a quarta posição com 18 pontos. O Benfica desce para quinto com 17.