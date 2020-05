A Liga portuguesa de futebol desvaloriza cerca de 186 milhões de euros com a crise económica provocada pela pandemia da covid-19 no futebol, refere um estudo conduzido pela consultora KPMG.

Mesmo com o possível retorno do principal campeonato luso, autorizado pelo Governo para o final de maio, as perdas não são evitadas e representam uma perda de 17,3 por cento no valor total dos plantéis dos 18 clubes participantes. Em fevereiro, o valor eM causa estava avaliado em 1.077 milhões de euros e está, agora, nos 891 milhões de euros.

Contudo, há um cenário hipotético ainda mais crítico apresentado pela KMPG, caso o futebol não seja retomado para concluir a época 2019/2020. Se se der este acontecimento, as quebras serão na ordem dos 26,4 por cento, correspondentes a 285 milhões de euros, o que projeta a valia dos plantéis dos 18 clubes para 792 milhões de euros.

Ao nível das «big five» [Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e França], a maior perda, no caso de retoma dos campeonatos – exceto França, que já deu época por concluída – é estimada em Espanha, com perdas de 19 por cento, correspondentes a 1.269 milhões de euros, face aos 6.664 milhões de euros de valor em fevereiro.

Caso não haja essa retoma, a consultora aponta também a liga espanhola como a que sofre mais, com perdas de 28,7 por cento, cifradas em quase dois mil milhões de euros (1.916).