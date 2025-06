Com Lamine Yamal não há meio termo, seja dentro ou fora das quatro linhas. A impulsividade com que encara os defesas que lhe aparecem pela frente é a mesma quando conversa com os jornalistas, o que dá aso a momentos, e frases, categóricos.

Em entrevista à rádio COPE, Yamal deixou claras várias ideias. A primeira, relativa à Bola de Ouro: «Não penso em ganhá-la, apenas em desfrutar e jogar bem. Se ela tiver de vir, virá».

Depois, clarificou as possibilidades de poder vir a representar o Real Madrid, no futuro: «Não, isso é impossível».

Entre as suas escolhas para melhores jogadores da última Liga dos Campeões está o português Vitinha, do PSG, ao lado dos parisienses Gigi Donnarumma e Willian Pacho e do médio do Barcelona, Pedri. O melhor treinador foi Luis Enrique, ainda segundo o craque espanhol.

Lamine Yamal contou ainda que, antes dos jogos, costuma receber mensagens de amigos a “picarem-no” com episódios do passado. «Eles sabem que isso me motiva. Por exemplo, no jogo frente à França, no Europeu, estava a dormir no autocarro e um colega ligou-me para me dizer: «Lembra-te do que disse o Rabiot». E eu disse-lhe que me lembrava», partilhou.

A seleção espanhola defronta a congénere francesa, na quinta-feira (20:00), para as meias-finais da Liga das Nações. A partida realiza-se na MHP Arena, em Estugarda. Antes, na quarta-feira, Portugal e Alemanha discutem, em Munique, um lugar na final, agendada para o dia 8 de junho (19:45), também em Munique.