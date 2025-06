O sorteio dos oitavos de final da Libertadores colocou na rota do campeão em título Botafogo, orientado pelo português Renato Paiva, os equatorianos da Liga de Quito, que venceram o Grupo C, à frente do Flamengo.

Quanto ao Palmeiras, de Abel Ferreira, terá como adversário o Universitário, do Peru, segundo classificado do Grupo B, atrás do River Plate.

Nota ainda para o duelo entre os clubes brasileiros do Internacional e do Flamengo, enquanto o São Paulo, onde atua o português Cedric Soares, mede forças com os colombianos do Atlético Nacional, do ex-FC Porto Matheus Uribe.

A eliminatória fica completa com os jogos Peñarol-Racing Club, Libertad-River Plate, Fortaleza-Vélez Sarsfield e Cerro Porteño-Estudiantes.

Os oitavos de final da principal competição sul-americana de clubes estão agendados para os dias 13 e 20 de agosto.

Ficou ainda definido o escalonamento das rondas seguintes da Libertadores, com Botafogo e Palmeiras a poderem defrontar-se nas meias-finais.