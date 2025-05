O Palmeiras pretende imputar o pagamento de uma multa por racismo, aplicada pela CONMEBOL, ao autor do gesto, que é adepto do clube brasileiro e foi banido de aceder ao Allianz Arena, a casa do emblema de São Paulo.

O episódio aconteceu durante o jogo com o Cerro Porteño, no dia 9 de abril, a contar para a fase de grupos da Libertadores. Com a ajuda do sistema de videovigilância do estádio, o infrator foi identificado e poderá ser obrigado a pagar uma multa avultada pelo gesto de cariz racista que fez na direção dos adeptos do clube paraguaio.

É que o Palmeiras, que decidiu não contestar a multa de 50 mil dólares (44,1 mil euros) aplicada pela confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL), pretende que seja o infrator a pagar o valor em causa.

De recordar que, em março, a comitiva sub-20 do Palmeiras foi alvo de insultos racistas por parte de adeptos do Cerro Porteño durante um jogo a contar para Libertadores daquele escalão.