O Amarante é a primeira equipa promovida à II Liga, esta temporada. Na penúltima jornada da fase de subida da Liga 3, um empate bastava na receção à União de Santarém, mas os amarantinos selaram a subida com um triunfo por 1-0, graças a um golo apontado por Arome Idache, aos 83 minutos.

Iniciou-se aí a festa dos mais de 3.500 adeptos presentes nas bancadas do Estádio Municipal de Amarante, que se intensificou após o apito final do árbitro da partida.

Os alvinegros vão estrear-se, na próxima temporada, em ligas profissionais de futebol e voltam a disputar, 27 anos depois, o segundo escalão do futebol português.

A Académica também poderá festejar a subida de divisão este domingo, caso o Belenenses não vença na Póvoa de Varzim [19h30].