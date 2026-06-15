A Liga 3, terceiro escalão do futebol português, tem o início da época 2026/27 no mesmo dia, 9 de agosto, do que a I e a II Liga, informou, esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Liga Portugal já tinha divulgado, no final de abril, o início das competições profissionais da próxima época, com a FPF a complementar a informação com outras provas sob a sua alçada, juntamente com as datas já conhecidas.

Na mesma nota, a FPF informa que a Liga sub-23 terá início em 11 de agosto e que o Campeonato de Portugal arrancará em 16 de agosto, estando a final desta competição agendada para 20 de junho de 2027.

Desde abril que eram conhecidas as datas do arranque das provas profissionais, com a II Liga a iniciar-se também em 9 de agosto, numa época que abre com a Supertaça, entre Torreense e FC Porto, numa janela possível entre 31 de julho e 2 de agosto.

Já a Taça de Portugal terá a primeira eliminatória em 30 de agosto, mas a terceira eliminatória, já com clubes da I Liga, será apenas em 18 de outubro, enquanto a quarta, com a entrada dos clubes que vão competir nas provas da UEFA em 2025/2026, vai jogar-se a 22 de novembro.

Na próxima época, as meias-finais da Taça de Portugal serão disputadas num só jogo, em campo neutro, a 22 e 23 de maio, e a final está agendada para o dia 30 de maio, enquanto a Taça da Liga terá a sua final four entre 4 e 9 de janeiro do próximo ano.