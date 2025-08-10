A partida entre o Amarante e o Varzim, referente à jornada inaugural da Zona Norte da Liga 3 e que estava agendada para as 16:00 deste domingo, viu o seu início ser atrasado devido à indisponibilidade dos bombeiros em marcar presença no jogo, devido a um incêndio que deflagrou em Cepelos, no concelho amarantino.

As duas equipas cumpriram os habituais exercícios de aquecimento e estavam prontas para dar o pontapé de saída na nova temporada no horário inicialmente esperado, mas uma nova ignição, visível a partir do Estádio Municipal de Amarante, acabou por fazer deslocar os bombeiros inicialmente destacados para o jogo.

As equipas ainda aguardam por uma resolução da situação.

Entretanto, o início do encontro foi reagendado para as 18:00 deste domingo.

[Atualizado às 17:36]