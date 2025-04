Depois do acidente de percurso na Póvoa do Varzim, na ronda anterior, o Lusitânia de Lourosa voltou às vitórias na fase de subida da Liga 3, que continua a liderar, destacado, agora com 22 pontos. No seu estádio, bateu o Fafe por 2-1.

A equipa da casa desfez o nulo ao minuto 28, quando Sérgio Ribeiro converteu um penálti por falta de Vasco Braga sobre Miguel Pereira.

Já depois de ter visto o seu guarda-redes, Cioletti, ser substituído devido a lesão, o Lourosa sofreu o golo do empate no tempo de compensação da primeira parte, apontado pelo goleador do Fafe, Tiago Leite.

Na segunda parte, os fafenses ainda acertaram no ferro, por João Oliveira (66m), mas acabaria por ser o Lourosa a tornar a marcar, por intermédio de Goba Zakpa (70m), tirando proveito de uma escorregadela de João Batista.

Ao minuto 90+3, o Fafe voltou a acertar no poste da baliza lusitanista, agora por intermédio de Pedro Matos. Isto depois de Ricardo Moura ter negado o empate ao camisola 10 dos Justiceiros com uma intervenção vistosa.

A derrota em Lourosa atrasa o Fafe na corrida pela subida à II Liga, mantendo-se no sexto lugar da fase de promoção da Liga 3, com 11 pontos.

Ainda este domingo, o vice-líder da série, Sporting B, que soma 15 pontos, joga no Restelo frente ao Belenenses, que é quarto classificado, com 13 pontos. A partida fecha a 10.ª jornada da prova.