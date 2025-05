O Betis ganhou vantagem na meia-final da Liga Conferência com a Fiorentina depois de ter vencido, no Benito Villamarín, por 2-1, num jogo marcado pelo belo golo apontado por Antony, para os sevilhanos.

Antes, Ezzalzouli, logo aos seis minutos, adiantou os espanhóis no marcador, tendo o golo de Antony, num remate colocado à entrada da área, surgido aos 64 minutos.

A resposta da Fiorentina surgiu nove minutos depois, por Luca Ranieiri, servido por Gosens.

Com a eliminatória totalmente em aberto, as duas equipas voltam a defrontar-se no próximo dia 8 de maio, em Florença, para a segunda mão da meia-final que vale um lugar na partida decisiva da Liga Conferência, agendada para o dia 29 de maio, em Wroclaw, na Polónia.